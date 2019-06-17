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17.06.2019 21:55
Рубрика: Власть

Постпред РФ: США бездоказательно обвинили РФ в нарушении ядерного моратория

Текст: Юрий Когалов

У Соединенных Штатов вошло в привычку выдвигать серьезные обвинения против других государств без предъявления каких-либо доказательств. Так, недавно США вбросили в публичное пространство фейковую новость о "несоблюдении" Россией ее добровольного моратория на проведение ядерных испытаний. Как заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Москва ожидает от Вашингтона конкретных фактов, подтверждающих эти заявления, или извинений.

Как напомнил дипломат, отказ США от ратификации ДВЗЯИ нанес сильнейший удар по этому соглашению (для его вступления в силу не хватает одобрения 8 государств). И вместо того, чтобы пересмотреть свое решение, Вашингтон стал обвинять Россию в несоблюдении моратория. В последних числах мая высокопоставленный чиновник Пентагона заявил о проведении Россией таких испытаний с оговоркой "возможно". Затем 13 июня от имени правительства США было сделано другое заявление, в котором о ядерных испытаниях уже без всяких оговорок говорилось как о совершившемся факте.

Фото: Геннадий Хамельянин/ ТАСС
МИД РФ: Обвинения США в проведении ядерных испытаний беспочвенны

"Просили бы уважаемую делегацию США разъяснить, чем объясняется столь стремительная эволюция оценок - от предположения до безапелляционного утверждения. Ожидаем также предоставления американской стороной конкретных фактов, подтверждающих сделанные ею заявления. В случае отсутствия таковых нашим заокеанским партнерам следовало бы принести России свои извинения и дезавуировать голословные утверждения", - отметил Ульянов.

Он также напомнил о презумпции невиновности, который работает и в сфере международных отношений, пренебрежение этим принципом чревато большими проблемами.

"Наши американские партнеры этого либо не понимают, либо не хотят понимать", - заявил постпред. 

По мнению Ульянова, США пытаются отвлечь внимание от своей деструктивной линии в отношении ДВЗЯИ. "Не исключено, что теперь Вашингтон ищет предлог для отказа от собственного моратория и потому "переводит стрелки" на Россию", - отметил дипломат. Хотя он допускает возможность, что дело обстоит еще серьезнее, и США намерены полностью разрушить ДВЗЯИ, как это было с ДРСМД, который фактически перестал существовать.

"Хотелось бы надеяться, что это не так. Будем внимательно отслеживать действия США, чтобы при необходимости принять своевременные меры для спасения Договора", - заявил Ульянов.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Ранее в МИД РФ уже отметили, что безосновательные обвинения в адрес России ведут к слому существующей сегодня международной архитектуры безопасности.

"Еще раз подчеркиваем, что все такие обвинения являются абсолютно беспочвенными. Они не могут расцениваться иначе как "прикрытие" шагов самого Вашингтона по выходу из ДВЗЯИ и возобновлению полномасштабных ядерных испытаний", - заявили на Смоленской площади.

Российская сторона неоднократно обращала внимание, что Москва в 1980-х годов соблюдает мораторий на проведение ядерных испытаний. США же до сих пор не ратифицировали ДВЗЯИ, и нынешняя администрация также не собирается этого делать. Более того, Вашингтон принял решение держать свои ядерные полигоны в состоянии готовности к возможному возобновлению испытаний. Напомним, документ был принят на Генассамблее ООН и открыт для подписания в 1996 году. Он расширил до универсальных параметров ограниченный режим запрещения испытаний ядерного оружия, который устанавливался Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года.

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