Результаты ГИА стали доступны на сайте столичной мэрии

Итоги экзаменов можно будет увидеть на рабочем столе личного кабинета на портале mos.ru, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что новый виджет "Государственная итоговая аттестация" сделает процесс получения результатов экзаменов ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) быстрее. Чтобы результаты автоматически отображались в личном кабинете, виджет нужно настроить.

Настройку можно сделать в разделе "Профиль", открыв там вкладку "Олимпиады и ГИА", куда следует внести регистрационные данные экзаменуемого. В конце процедуры нужно активировать параметр "Информирование о результатах ГИА", поставив напротив него галочку.