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17.06.2019 17:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Подмосковье семья заболела энцефалитом, попив молока

Текст: Ирина Рыбникова

Сырое козье молоко стало причиной заражения клещевым энцефалитом целой семьи в Подмосковье. Члены семьи, включая ребенка, попили сырого козьего молока, в котором находились возбудители этой опасной болезни. Все пострадавшие лежали в стационаре, но уже выписаны, сообщают в областном Минздраве.

Ученый рассказал, какое молоко не вызывает аллергии

Клещевой вирусный энцефалит - острое заболевание, которое поражает центральную нервную систему и может привести к инвалидности или даже смерти. Очень часто им заражаются именно через сырое молоко, покупаемое с рук. Врачи рекомендуют обязательно кипятить такой продукт перед употреблением.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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