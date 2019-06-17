В Подмосковье семья заболела энцефалитом, попив молока

Сырое козье молоко стало причиной заражения клещевым энцефалитом целой семьи в Подмосковье. Члены семьи, включая ребенка, попили сырого козьего молока, в котором находились возбудители этой опасной болезни. Все пострадавшие лежали в стационаре, но уже выписаны, сообщают в областном Минздраве.

Клещевой вирусный энцефалит - острое заболевание, которое поражает центральную нервную систему и может привести к инвалидности или даже смерти. Очень часто им заражаются именно через сырое молоко, покупаемое с рук. Врачи рекомендуют обязательно кипятить такой продукт перед употреблением.