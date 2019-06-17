В столичном метро пассажир забыл пакет с деньгами

На станции метро "Октябрьская" оранжевой ветки московской подземки бдительные пассажиры обнаружили бесхозный пакет, стоящий у касс. Полицейские, прибывшие по вызову, установили, что в пакете находится крупная сумма денег.

Пакет был передан на хранение дежурной по станции, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве. Вскоре к служащей обратился встревоженный пассажир, заявивший, что по неосторожности оставил на станции принадлежащий ему пакет с крупной суммой денег. После того, как с помощью камер видеонаблюдения было установлено, что пакет действительно принадлежит этому гражданину, пропажу ему благополучно вернули.