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17.06.2019,  
09:39
Текст:  Светлана Цыганкова

Военные получили два новейших истребителя МиГ-35

Фото: Dmitriy Pichugin/wikimedia.org Фото: Dmitriy Pichugin/wikimedia.org
Фото: Dmitriy Pichugin/wikimedia.org

В Военно-космические силы Российской Федерации поступили два новейших многоцелевых истребителя поколения 4++ МиГ-35. Еще четыре истребителя военные получат до конца года.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный директор самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко. Он добавил, что разработчики и производители выполнили огромную работу по проекту МиГ-35 за последние три года. Во-первых, запустили машину в производство, во-вторых, провели испытания и в-третьих, дошли до опытно-конструкторских работ и контракту с министерством обороны РФ.

Контракт подписали на форуме "Армия-2018" на поставку шести истребителей в одноместной и двухместной (учебно-боевой) модификациях "С" и "УБ" до 2023 года. Кстати, в самолетостроительной корпорации "МиГ" планируют заключить с Минобороны России еще один контракт на поставку многоцелевых истребителей МиГ-35.

МиГ-35 - перспективный легкий многоцелевой истребитель поколения 4++. Его технические характеристики максимально приближены к пятому поколению. Предназначен для нанесения удара высокоточным оружием по наземным и надводным целям.

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