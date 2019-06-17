Военные получили два новейших истребителя МиГ-35

В Военно-космические силы Российской Федерации поступили два новейших многоцелевых истребителя поколения 4++ МиГ-35. Еще четыре истребителя военные получат до конца года.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный директор самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко. Он добавил, что разработчики и производители выполнили огромную работу по проекту МиГ-35 за последние три года. Во-первых, запустили машину в производство, во-вторых, провели испытания и в-третьих, дошли до опытно-конструкторских работ и контракту с министерством обороны РФ.

Контракт подписали на форуме "Армия-2018" на поставку шести истребителей в одноместной и двухместной (учебно-боевой) модификациях "С" и "УБ" до 2023 года. Кстати, в самолетостроительной корпорации "МиГ" планируют заключить с Минобороны России еще один контракт на поставку многоцелевых истребителей МиГ-35.

МиГ-35 - перспективный легкий многоцелевой истребитель поколения 4++. Его технические характеристики максимально приближены к пятому поколению. Предназначен для нанесения удара высокоточным оружием по наземным и надводным целям.