Дмитрий Медведев посетит Дальневосточный федеральный округ

Премьер-министр Дмитрий Медведев собирается летом провести заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. "Видимо, с посещением регионов Дальневосточного округа", - сообщил он на совещании со своими заместителями.

Пока же главой кабинета министров подписан ряд документов, направленных на дальнейшее стимулирование развития дальневосточных регионов. В частности, в Республике Бурятия создается территория опережающего развития, работать в которой сможет не только крупный бизнес, но и небольшие инвесторы. "Там минимальный объем капитальных вложений - 500 тысяч рублей", - объяснил премьер.

Кроме того, правительство корректирует правила финансирования государственных программ в рамках исполнения федерального бюджета. Для регионов Дальнего Востока он устанавливает минимальный порог по трансфертам на капитальное строительство и инвестиции в госпроекты.

Также Дмитрием Медведевым подписано распоряжение с изменениями в программу подготовки кадров для ключевых отраслей экономики до 2025 года в дальневосточных территориях. Такая необходимость возникла после включения в прошлом году Бурятии и Забайкальского края в ДФО: местным крупным промышленным предприятиям требуются специалисты, которые будут запускать новые проекты и создавать современную образовательную базу. Поэтому в Бурятии планируется открыть филиал Московского авиационного института на базе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, а в Забайкальском крае начнет работу филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".