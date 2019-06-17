Жители Сахалина остались без света из-за непогоды

Без света осталась часть домов в населенных пунктах юга Сахалина. Как сообщили в пресс-службе островной энергокомпании, всего произошло 16 отключений линий электропередачи.

Причина создавшейся ситуации - пришедший на юг острова циклон с ураганным ветром и дождем.

Восстановительные работы начались ночью и продолжаются до сих пор. В них участвуют 14 бригад энергокомпании (38 человек) и используется 14 единиц техники. В шести населенных пунктах подачу энергии удалось возобновить. Но энергоснабжение до сих пор частично нарушено в городе Корсакове, селах Охотском Корсаковского района, Стародубском и Взморье Долинского района, а также в одном из планировочных районов Южно-Сахалинска

Полностью исправить ситуацию планируется к концу рабочего дня.