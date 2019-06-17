В Саратове известный режиссер Юрий Ошеров упал в оркестровую яму

В Саратове известный актер и режиссер детского театра Юрий Ошеров травмировался, упав в оркестровую яму.

В Саратовском ТЮЗе в понедельник произошел несчастный случай, художественный руководитель театра 76-летний Юрий Ошеров упал в оркестровую яму. Известно, что для оказания помощи пострадавшему вызывали областную службу спасения.

В областном министерстве здравоохранения корреспонденту "РГ" сообщили, что Юрий Петрович находится в тяжелом состоянии, у него множественные травмы, как подчеркнули медики, всю необходимую помощь ему оказывают.

- В момент, когда произошел несчастный случай, Юрий Петрович находился на сцене, репетиции в это время не было. Что случилось, мы сейчас не знаем, возможно, он потерял сознание, стало плохо с сердцем, - рассказали в областном министерстве культуры.

Как сообщает на сайте министерства культуры министр Татьяна Гаранина, в ТЮЗе разбираются в обстоятельствах случившегося, проводится служебная проверка.