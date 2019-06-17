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17.06.2019 09:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Омский сварщик за травму отсудил у завода 250 тысяч рублей

Текст: Светлана Сибина (Омск)

Вступило в силу решение Советского районного суда о взыскании с ПАО "Омский каучук" компенсации морального вреда в пользу пострадавшего на производстве электрогазосварщика в размере 250 тысяч рублей.

При пожаре на лакокрасочном заводе под Калининградом пострадал человек

ЧП, в результате которого пострадали 11 работников предприятия, произошло в цехе фенола-ацетона 6 марта 2014 года. Причина - разгерметизация трубопровода с изопропилбензолом. В результате утечки нефтепродукта произошел мощный взрыв, из-за которого пострадали люди из бригады наемных работников, проводящих сварку установки. Взрывной волной их отбросило на несколько метров. Рабочие получили многочисленные ожоги и травмы.

По данным прокуратуры, виновников аварии так и не нашли. ЧП квалифицировали как несчастный случай. Один из участников трагедии подал на предприятие в суд и выиграл дело.

- При определении размера компенсации суд принял во внимание тяжесть полученных травм, их последствий для здоровья пострадавшего. Рабочий несколько месяцев был вынужден провести на больничной койке, нуждался в постоянном постороннем уходе, и не оправился до сих пор, - сообщил "РГ" старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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