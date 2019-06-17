В Кемерове строитель кадетского училища погиб во время грозы

Обстоятельства смерти 38-летнего строителя выясняют следователи в Кемерове.

Труп погибшего без видимых признаков насильственной смерти был обнаружен недалеко от строительной площадки президентского кадетского училища на проспекте Московском областного центра на минувшую пятницу.

- Предварительная причина смерти - поражение разрядом молнии, - рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СУ СКР по региону Надежда Ананьева. - Установлено, что мужчина вышел из строительного домика во время грозы.