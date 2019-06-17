Выезд на встречную полосу спровоцировал ДТП на Ставрополье

В УГИБДД Ставропольского края предварительной причиной ДТП, унесшей жизни двух человек, назвали выезд легкового автомобиля Hyundai на встречную полосу движения.

- Будут проведены следственные действия и экспертизы, тогда станет достоверно известно о причинах ДТП. На данный момент известно, что водитель Hyundai выехал на встречную полосу, он погиб, - отметили в пресс-службе УГИБДД региона.

Как ранее сообщалось, около 2:30 утра в Кочубеевском районе Ставрополья столкнулись легковой Hyundai и грузопассажирский микроавтобус Volkswagen. Два человека погибли на месте, еще десять госпитализированы. Утром на этом же отрезке дороги столкнулись еще шесть автомобилей, шесть человек пострадали и были доставлены в больницу. Инцидент может быть связан с первой аварией.