Под Калининградом ревнивец сжег документы гражданской жены

40-летняя жительница Балтийска лишилась всех документов, подтверждающих ее личность, из-за ревности сожителя.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, после обращения женщины в полицию участковые уполномоченные выяснили, что 33-летний мужчина, с которым они совместно проживали, в припадке ревности разыскал в квартире все ее документы и бросил в печь.

В огне согрели заграничный и гражданский паспорта, страховое свидетельство, полис обязательного медицинского страхования, медицинская книжка. Теперь женщине предстоит пройти процедуру восстановления документов, а ее гражданскому супругу - понести уголовную ответственность.

Возбуждено дело по статье "Похищение или повреждение документов". Балтийский Отелло сознался в содеянном, максимальное наказание по этой статье - арест на срок до трех месяцев.