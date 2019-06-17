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17.06.2019 18:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Калининграде пройдет международный романтический фестиваль театров

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

В Калининграде с 20 по 26 августа впервые пройдет Международный фестиваль фантазийных и романтических спектаклей "Башня".

Об этом сообщил на пресс-конференции художественный руководитель Калининградского областного драматического театра Михаил Андреев. По его словам, фестиваль будет организован на грант, выигранный в конкурсе Министерства культуры РФ, посвященном Году театра.

- Это фестиваль малых форм, - пояснил Михаил Андреев. - Нам хочется провести его нестандартно, чтобы он выполнил свою главную функцию - расширение культурного пространства и для зрителей, и для профессионалов театрального искусства, и в случае успеха мы надеемся, что он станет постоянным.

На участие уже заявились очень интересные коллективы - из Москвы, Тюмени, из Грузии, польского Эльблонга. Идут переговоры с коллегами из Белоруссии и другими потенциальными участниками.

Фото: Пресс-служба Театра имени Пушкина
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Фестивальной площадкой выбран зрительный зал бывшего Дворца культуры моряков, который пока никак не используется новым собственником здания - Музеем изобразительных искусств. Организаторы не раскрывают всех секретов, так что можно лишь догадываться, как будет обыграно это пространство, где по большому счету не осталось ни зрительских мест, ни сцены, ни кулис.

Художественный руководитель проекта "Башня" - режиссер и драматург Алла Татарикова-Карпенко, оператором и организатором выступает областной драмтеатр. Фестиваль пройдет на конкурсной основе. В жюри приглашены медийные личности - известные актеры, режиссеры, театральные критики, которые определят победителей в шести конкурсных номинациях.

Одновременно с фестивалем "Башня" в Калининграде стартует 1-й региональный театральный форум "Новый взгляд". На круглых столах и мастер-классах театралы - профессионалы и любители обсудят перспективы и проблемы театра.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Год театра
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