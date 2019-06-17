В Ленобласти школьник получил ожог при проведении опыта по химии

Сотрудники полиции Ленобласти устанавливают обстоятельства, при которых школьник получил травму от хлопка пиротехнического изделия. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в квартире одного из домов по улице Областной в городе Кудрово, во Всеволожском районе.

По предварительной информации, пострадавший - ученик 10 класса физико-математического лицея №30. Он проводил опыт, чтобы подготовиться к олимпиаде по химии.

- Из-за неосторожного обращения с химическими реактивами произошло возгорание стенок балкона, - уточнили в правоохранительных органах. - Сотрудниками областного управления МЧС возгорание было потушено. Пострадавший с ожогами различных частей тела госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.