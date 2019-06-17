В Петербург прибыл французский катамаран, работающий на морской воде

В Петербурге на Английской набережной пришвартовался французский катамаран Energy Observer. Это экспериментальное судно, работающее исключительно на экологически чистых видах топлива.

Как сообщают на своем сайте сами участники экспедиции, остановке в Петербурге стала 41-й для путешественников. Команда катамарана ставит перед собой задачу совершить кругосветное плавание и доказать, что экологически чистые виды топлива позволяют преодолевать существенные расстояния.

На катамаране установлено несколько источников энергии. Среди них, например, система выработки водорода из морской воды. Также на судне имеются солнечные батареи.

Катамаран прошел в Петербург в полном соответствии со всеми правилами навигации. Так, судно дождалось развода мостов и вместе с торговыми и круизными кораблями прошло к Английской набережной. В Петербурге путешественники презентуют свой проект стенах Французского института, а затем отправятся в сторону Шпицбергена.

Участники экспедиции отмечают, что готовы взять курс на север. У них достаточно водородного топлива, а ясные петербургские дни, позволили по максимуму зарядить солнечные батареи.