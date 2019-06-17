Большой драматический театр имени Товстоногова 19 июня покажет премьеру - спектакль "Жизнь впереди" по одноименному роману Эмиля Ажара. Эта постановка - одна из ключевых, посвященных 100-летию прославленного театра, не случайно главную роль в ней исполняет легенда петербургской труппы Светлана Крючкова. Накануне события корреспондент "РГ" поговорила с актрисой.

В конце Мадам Роза уходит из жизни. Но в спектакле, в отличие от романа, это уход с улыбкой. Фото: Пресс-служба БДТ

Светлана Николаевна, это уже не первая ваша работа с Романом Мархолиа. Чем вас "зацепил" этот режиссер?

Светлана Крючкова: Мы действительно уже много лет работаем вместе и прекрасно друг друга понимаем. В 2015 году на сцене БДТ мы ставили с ним "Игрока" по Достоевскому, в 2002-м в Центре оперного пения Галины Вишневской - спектакль Рональда Харвуда "Квартет" в его переводе, где играли с Барбарой Брыльской, Кахи Кавсадзе и Игорем Дмитриевым. Для меня очень важно, чтобы режиссер больше меня знал, больше в чем разбирался, чем я. Поэтому Романа я слушаю беспрекословно. Делаю все, что он говорит, даже не всегда понимая, почему. Ответ приходит ко мне уже потом.

В "Жизнь впереди" вы играете Мадам Розу...

Светлана Крючкова: Это роль, о которой я мечтала больше 20 лет, с момента как прочла роман Эмиля Ажара. Мама его польская еврейка, и вообще тема матери, духовной связи с ней присутствует практически во всех его произведениях. В оригинале роман называется "Вся жизнь впереди", но мы решили слово "вся" убрать, потому что сразу идет ассоциация с известной советской песней про "надейся и жди". И конечно, такой огромный роман втиснуть в одновечерний спектакль невозможно, поэтому жанр спектакля мы определили как притча. Там звучат библейские цитаты, показываются библейские гравюры. Это такой Ноев ковчег.

Расскажите немного о вашей героине, о тех, кто ее окружает. О чем этот спектакль?

Светлана Крючкова: Все происходит на крыше парижского дома. Это бедный квартал, где, если говорить грубо, обитают отбросы общества. Криминальные элементы, проститутки... И сама Мадам Роза тоже бывшая проститутка, она женщина, прошедшая Освенцим, оставшаяся совершенно одинокой, так и не сумевшая найти хоть какую-то поддержку и свое место в жизни... Она живет в этом квартале и содержит приют для детей, среди которых оказывается арабский мальчик Мухаммед. Или, как она его называет, Момо. И вот между этим Момо и Мадам Розой возникает такая духовная близость, которая бывает только между очень родными людьми. Национальность здесь ни при чем, и эта тема для меня тоже очень важна - я интернационалистка и считаю, что люди делятся не на национальности, а на людей и не людей. И родство душ зависит не от национальности, а от того, насколько душа чиста, высока и развита.

Кто играет Момо?

Светлана Крючкова: У меня чудесный партнер - Ваня Федорук. Во французском спектакле тоже был достаточно взрослый актер, который играл этого мальчика. По сюжету Момо 14 лет, но Мадам Роза говорит, что ему десять, потому что нехочет, чтобы он от нее уходил. И он от нее уходить не хочет, они живут как семья. Мадам Роза да - она может кричать, ругаться, но делает людям только добро. И особенно этому мальчику, которого она любит, как своего собственного ребенка. Мне кажется, это очень человечный спектакль. Он затронет все души. Если душа есть, конечно. А она есть не у всех.

То есть зрителю готовиться к тяжелой истории?

Светлана Крючкова: Почему же, там и смешные моменты есть! Но люди, которые уже видели что-то - это пока в основном театральные службы - часто плачут. Хотя ничего такого мы не делаем. Просто сама ситуация вызывает сильные эмоции.

Вы говорите в этом спектакле на нескольких языках...

Светлана Крючкова: Да: молитвы читаю на идише и иврите, говорю по-французски, пою по-польски.Тексты стала учить с этого лета. Вот иврит начала позже - с ним теперь у меня проблемы. Он оказался самым трудным, между прочим!