Вилле Хаапасало решил переплыть Финский залив на плоту

Известный актер Вилле Хаапасало и двое его друзей в данные минуты переплывают Финский залив на плоту. Путешественники вышли из Хельсинки и направляются в Таллин.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на самого Вилле Хаапасало, актер и его друзья рассчитывают на хорошую погоду и полагают что их путешествие займет от силы 13 часов.

Хаппасало признал, что сама идея отправиться в путешествие на плоту безумна, но подчеркнул: "Финское безумие - самое прекрасное безумие в мире".

Друзья прекрасно подготовились к путешествию. На плоту есть запас еды и воды, двигатель, а также солнечная батарея. В центре плота установлен бассейн. Сопровождает путешественников лодка спасателей.

Справка "РГ"

Актер Вилле Хаапасало получил известность благодаря фильмам "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки", где он сыграл колоритного финского парня Райво. Также Хаапсало снимал документальные фильмы о России, в частности, он выпустил ленты о Мордовии, Адыгеи и регионах Арктики.