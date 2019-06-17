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17.06.2019,  
11:50
Текст:  Светлана Цыганкова

Боевые стрельбы из арктических комплексов "Тор" попали на видео

Боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" попали на видео. Стыковочные стрельбы провели зенитчики Северного флота на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны России, стрельба велась по скоростным маневрирующим мишеням. Их запускали в разные направления и на разных высотах. Эти маневрирующие мишени имитировали поведение воздушных объектов "противника".

После проведения учений арктические зенитные ракетные комплексы "Тор-М2ДТ" вернутся на Северный флот, в места своей дислокации.

"Тор-М2ДТ" - всепогодный тактический ракетный зенитный комплекс. Предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны. Дальность стрельбы - от одного до 12 километров. Боевая масса - 32 тонны. Комплекс в состоянии работать даже при аномальных арктических морозах. ЗРК обладают возможностью поражать цели через несколько секунд после их обнаружения, в том числе в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

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Фото: Wo2 Dan Harmer/www.defenceimaGes.mod.uk ©Crown Copyright/Flickt
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