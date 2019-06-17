Четыре человека госпитализированы после ДТП в Волгограде

Два отечественных автомобиля столкнулись в Красноармейском районе Волгограда, нескольким пассажирам потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Инцидент произошел вечером воскресенья. 27-летний житель Ставропольского края ехал на LADA Priora по трассе, ведущей на Котельниково. На шестом километре дороги он не справился с управлением и врезался в ехавшую навстречу LADA Granta.

В результате аварии госпитализированы трое взрослых и один ребенок. Так, помощь врачей понадобилась 47-летнему пассажиру Priora, а также двум женщинам 37 и 58 лет и пятилетнему мальчику из Granta. К слову, специального детского кресла в автомобиле не было.