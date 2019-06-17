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17.06.2019 15:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани иномарку разорвало на части после столкновения с опорой ЛЭП

Текст: Лариса Ионова

В Астрахани двигавшийся на большой скорости автомобиль Toyota Camry не вписался в поворот и врезался в опору линии электропередач.

Фото: iStock
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Удар был такой силы, что машину буквально разрывает на части. В Сети появилось видео этого происшествия. 45-летний водитель иномарки по счастливой случайности уцелел.

Как выяснилось, он вел машину в нетрезвом состоянии и когда инспекторы ГИБДД попытались его остановить, хотел скрыться, но на повороте не сумел справиться с управлением.

В результате аварии водитель и его 38-летняя пассажирка получили закрытые черепно-мозговые травмы. Сейчас оба находятся в больнице, угрозы для жизни нет.

В управлении ГИБДД пояснили, что виновник ДТП отказался от прохождения медицинского освидетельствования, за что привлечён к ответственности. Ему грозит лишение прав и штраф в размере 30 тысяч рублей.

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