В Астрахани иномарку разорвало на части после столкновения с опорой ЛЭП

В Астрахани двигавшийся на большой скорости автомобиль Toyota Camry не вписался в поворот и врезался в опору линии электропередач.

Удар был такой силы, что машину буквально разрывает на части. В Сети появилось видео этого происшествия. 45-летний водитель иномарки по счастливой случайности уцелел.

Как выяснилось, он вел машину в нетрезвом состоянии и когда инспекторы ГИБДД попытались его остановить, хотел скрыться, но на повороте не сумел справиться с управлением.

В результате аварии водитель и его 38-летняя пассажирка получили закрытые черепно-мозговые травмы. Сейчас оба находятся в больнице, угрозы для жизни нет.

В управлении ГИБДД пояснили, что виновник ДТП отказался от прохождения медицинского освидетельствования, за что привлечён к ответственности. Ему грозит лишение прав и штраф в размере 30 тысяч рублей.