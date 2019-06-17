В Севастополе силачи подняли в паре рекордные 815 килограммов

Два севастопольских силача установили новый рекорд России, подняв вдвоем сборную конструкцию общим весом 815 килограммов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Севастополя.

Упражнение, о котором идет речь, организаторы назвали "севастопольская тяга". Рекорд установлен на помосте проходивших в городе 14-16 июня "Евразийских игр".

В соревнованиях принимали участие восемь команд. В каждой из них выступало двое спортсменов из шести стран.

В итоге призовые места по количеству набранных в сумме упражнений баллов распределились в таком порядке: Россия, Крым, Севастополь, Беларусь, Казахстан, Китай, Латвия, Узбекистан.