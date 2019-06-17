В Сочи врачи спасли пациента от последствий самолечения

Сочинские врачи спасли 33-летнего мужчину от последствий самолечения. Об этом рассказали в минздраве Краснодарского края.

В городскую больницу № 4 Сочи экстренно доставили пациента с серьезным воспалением печени. Мужчину беспокоил зуд и желтушность кожи, а также ухудшение общего состояния. Специалисты выяснили, что заболевание не инфекционное, а спровоцировано пищевыми добавками. Их сочинец, доверившийся рекламе, заказал в интернете. Препарат вызвал медикаментозный гепатит, проявляющийся в воспалении печени.

По словам врачей, гепатит начал развиваться настолько стремительно, что это могло привести к некрозу печеночной паренхимы и летальному исходу.

Пациенту назначили комплексную гепатотропную и гормонотерапию, после чего состояние сочинца улучшилось. Через две недели больного выписали, но на этом лечение не закончилось. Ему предстоит длительная восстановительная терапия в амбулаторных условиях.