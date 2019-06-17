В Ханты-Мансийске пьяные подростки устроили драку в торговом центре

В Ханты-Мансийске пьяные подростки устроили драку в одном из торговых центров.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе МВД Югры, в воскресенье вечером в одном из торговых центров Ханты-Мансийска собралась группа подростков. Из 15 человек двое юношей были пьяны. Они вели себя неадекватно, поэтому их попросили покинуть здание. Однако молодые люди отказались это делать. Между ними и охранником завязалась драка.

В результате полиция доставила всю компанию в отделение для выяснения показаний. Одного из драчунов забрала бригада "скорой" - он находился в сильной степени алкогольного опьянения. Из больницы юноша вскоре сбежал, но был быстро пойман полицейскими и доставлен уже в дежурную часть.

По словам представителя пресс-службы МВД, драка не носила массовый характер. В отделении полиции подростки прошли освидетельствование - 13 человек были трезвы и не принимали участие в конфликте. Их отпустили домой. Двое юношей - те, что находились в состоянии алкогольного опьянения - дали объяснения по данному инциденту. Выяснилось, что они не раз попадали в поле зрения полиции - оба состоят на учете как трудные подростки.

По данному факту проводится проверка - оцениваются как действия несовершеннолетних, так и персонала торгового центра.