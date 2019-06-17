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1 июня 2019 г. 16:55
"Родина"
Текст: Андрей Ганин (доктор исторических наук)
Родина - № 6(619)

"Быть коммунистом с 1919 года - это слишком поздно"

Четыре мифа о первом большевистском начдиве Михаиле Свечникове
Среди старших офицеров, первыми поддержавших большевиков, обращает на себя внимание фигура полковника Михаила Степановича Свечникова (18.09.1881-26.08.1938). Он считается первым начальником дивизии, вступившим в большевистскую партию еще до революции, соратником В.И. Ленина и идейным большевиком, преданным делу революции. Однако изучение деталей биографии этого офицера позволило реконструировать его реальную биографию, свободную от позднейших мифов.
М.С. Свечников. 1911 г. Фото: Научный архив Института российской истории РАН. Публикуется впервые.
М.С. Свечников. 1911 г. Фото: Научный архив Института российской истории РАН. Публикуется впервые.

Военная элита и большевики

Представители дореволюционной военной элиты - офицеры Генерального штаба начала ХХ в. - редко вступали в политические партии: до 1917 г. в рядах большевиков не состояло ни одного из них, лишь отдельные генштабисты вступили в партию эсеров (до сих пор нет полных данных на этот счет). Только после Февральской революции 1917 г. ситуация стала меняться. Но даже тогда политикой занимались единицы.

Большевистская партия в тот период легализовалась и стремительно набирала популярность. К маю 1917 г. РСДРП(б) насчитывала в своих рядах около 80 000 человек, а к началу августа ее численность возросла втрое - до 240 000 человек1. Однако единственным офицером Генерального штаба, вступившим в нее до октября 1917 г., считается полковник М.С. Свечников.

Биография Свечникова за столетие подверглась немалым искажениям. В советское время о нем восторженно писали как о первом начдиве-большевике2. Пытаясь объяснить причины сравнительно раннего политического выбора Свечникова, авторы приписывали этому офицеру желаемые им мысли. Например, о том, что к январю 1917 г. Свечников якобы "пришел к твердому убеждению, что виновником поражений России... является самодержавие. И как человек честный, человек решительных действий, он становится на путь революционной борьбы"3. В постсоветский период деятельность Свечникова также освещалась с искажениями. Проанализируем политическую карьеру Свечникова, чтобы понять подлинные мотивы его поступков и хитросплетения революционной карьеры.

М. Соколов. Приезд В.И. Ленина на Финляндский вокзал. 3 апреля 1917 г.

Миф первый: идейный большевик с мая 1917-го

В анкетах и справочниках отмечено, что к большевикам Свечников примкнул 1 мая 1917 г., за полгода до прихода последних к власти. Казалось бы, это позволяет отнести его к числу идейных приверженцев большевиков среди представителей старой военной элиты. Но так ли это на самом деле?

Свечников происходил из казаков Области войска Донского, родился в семье отставного сотника. Однако в советской автобиографии он скрыл это, назвавшись выходцем из рабоче-крестьянской семьи4. Это был храбрый офицер, участник трех войн, удостоенный многих боевых наград, включая орден Св. Георгия 4-й ст. и Георгиевское оружие5. В дореволюционной биографии офицера не обнаруживается какой-либо склонности к леворадикальным или даже демократическим идеям. Его путь и интересы вполне традиционны: он имел отличную аттестацию за 1916 г.6, демонстрировал лояльность императорской власти, гордясь получением производства в следующий чин лично от императора Николая II на смотре георгиевских кавалеров в Ставке7.

С 29 января 1917 г. Свечников занял пост начальника штаба 106-й пехотной дивизии8. 2 апреля 1917 г. Михаила Степановича произвели в полковники, а в карьерном плане он не уступал своим товарищам по выпуску из академии. 106-я дивизия являлась третьеочередной, то есть наиболее слабой по своему составу. Атмосфера в таких дивизиях была крайне политизирована из-за того, что солдаты стремились поскорее вернуться в свои деревни, боясь не успеть к дележу земли. Располагаясь в Финляндии на случай отражения возможных десантов противника, дивизия не участвовала в боевых действиях. Это вело к разложению, усугублявшемуся революционной вседозволенностью.
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Разумеется, командованию приходилось учитывать настроения солдат. Весной 1917 г. дивизия оказалась под влиянием большевиков и эсеров. Для самосохранения офицерам приходилось ориентироваться на эти партии, что Свечников и делал. Известно, что Свечников сотрудничал и с меньшевиками. В Финляндии еще были свежи впечатления от массовых убийств офицеров в период Февральской революции (всего в конце февраля - начале марта 1917 г. в одном только Гельсингфорсе было убито 34 офицера9), а не за горами были новые убийства в Выборге в связи с событиями корниловского выступления в августе 1917 г. (новый самосуд затронул от 12 до 22 человек, по некоторым данным, без вести пропали около 6010). Революционный антураж позволил Свечникову сделать карьерные успехи - 2 сентября 1917 г. он стал выборным начальником 106й пехотной дивизии, то есть занял генеральскую должность, на которую в обычных условиях претендовать не мог. Итак, монархист до 1917 г. по мере углубления революции эволюционировал к эсерам и большевикам.

Что касается вступления в партию большевиков 1 мая 1917 г., то и тут биография Свечникова оказалась искажена. В обнаруженном нами письме Свечникова финскому коммунисту Э. Рахья от 28 марта 1920 г. он просил адресата подтвердить, что с апреля 1917 г. состоял в финской социал-демократической партии, "чтобы отметить в партийном билете давность в соц[иал]-демокр[атической] партии, а то быть коммунистом с 1919 года - это слишком поздно"11. Из письма следует, что, по-видимому, Свечников в РСДРП(б) в мае 1917 г. не вступал, а состоял в РКП(б) с 1919 г., но уже постфактум через финских коммунистов добился признания за собой партийного стажа с весны 1917 г.

Письмо М.С. Свечникова Э. Рахья. 1920 г. Фото: РГАСПИ. Публикуется впервые.

Миф второй: соратник Ленина

Второй миф связан с сотрудничеством Свечникова с большевистским лидером В.И. Лениным. Считается, что Свечников обеспечивал проезд и охрану Ленина и его спутников (всего ехали 33 человека12), возвращавшихся из эмиграции, из Финляндии в Россию, причем 2-3 апреля 1917 г. лично сопровождал их от Таммерфорса до Петрограда.

До сих пор не было оснований сомневаться в достоверности таких утверждений. Однако оказалось, что все данные о контактах Свечникова с Лениным известны исключительно по свидетельству детей самого офицера (прежде всего его младшего сына)13, причем примерно с 1980 г. Никаких прямых подтверждений эти свидетельства не имеют. Ни в "Биохронике" В.И. Ленина, ни в его опубликованных документах о Свечникове не упоминается. Сам Свечников также ни разу не обмолвился о таких встречах. Отметим, что в письме к Э. Рахья Свечников ни разу не упомянул о знакомстве с Лениным (с которым, как известно, был хорошо знаком адресат письма) и о том, что сыграл какую-либо роль в его возвращении в Россию. Непонятно и то, почему он не обратился за содействием по поводу партийного стажа напрямую к Ленину, если был с ним хорошо знаком. И хотя, по косвенным данным, знакомство Свечникова с Лениным все же имело место, близость этого офицера большевистскому лидеру остается под вопросом.

Н. Кочергин. Штурм Зимнего дворца. 1950 г.

Миф третий: организатор захвата Зимнего

Существует даже диссертационное исследование, автор которого, знакомый потомков Свечникова, пытался доказать решающую роль этого офицера в захвате власти большевиками. Якобы Свечников консультировал Ленина, предложив в качестве ударной силы для свержения Временного правительства части своей дивизии14. Косвенным доказательством служит то, что в письме председателю областного комитета армии, флота и рабочих Финляндии И.Т. Смилге от 27 сентября 1917 г., возможно, написанном по итогам встречи со Свечниковым, Ленин обозначил важность финляндских войск и Балтийского флота для захвата власти в столице15, причем предлагал создать тайный комитет из "надежнейших военных". В автобиографии и сам Свечников отметил, что "в октябре 1917 г. принимал активное участие в свержении Временного правительства Керенского, выступая с частями дивизии в Петрограде и в Финляндии"16.

По свидетельству И.Т.Смилги, "план наш заключался в том, что если революционным рабочим и солдатам Петрограда не удастся сразу захватить весь город, то непременно захватить острова и Выборгскую сторону, где находится Финляндский вокзал. В таком случае борьбу должен был решить я при помощи войск из Финляндии и флота"17. В 1933 г. при партийной чистке о Свечникове написали, что его дивизия "была оплотом большевиков перед Октябрьск[ой] революц[ией] и во время переворота"18. Но что же было на самом деле?
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25 октября 1917 г. в 12 часов 50 минут Свечников телеграфировал в Петроград: "Вся 106я пехотная дивизия во главе с командным составом готова во всякое время выступить на защиту Советов и стоять на страже демократии"19. Понятна заинтересованность детей Свечникова в советское время представить их отца сподвижником и советником Ленина, человеком, благодаря которому был взят Зимний дворец и совершилась революция. Сын Свечникова даже составил предположительные расчеты времени прибытия частей дивизии своего отца из Финляндии в район Зимнего дворца, из которых следовало, что именно эти силы пошли на штурм Зимнего и первыми ворвались во дворец. Проблема заключается в том, что доказательств решающего или какого бы то ни было еще участия этих сил во взятии Зимнего не представлено. Как известно, в операции по блокированию и взятию Зимнего дворца большевики опирались прежде всего на красногвардейцев, силы петроградского и кронштадтского гарнизонов и на матросов Балтийского флота20. Но сам факт отправки Свечниковым телеграммы о готовности защищать Советы показателен.

Труды М.С. Свечникова.
Труды М.С. Свечникова.

Миф четвертый: верный сторонник новой власти

В послереволюционных приказах Свечников неоднократно говорил о демократизме новой власти - принципе, от которого большевики отказались в считаные недели. Упоминал о достигнутом народовластии через Советы, о земле и воле, что свидетельствует о его приверженности скорее эсеровской политической программе.

В Гражданскую войну наш герой оказался в рядах Красной армии, где занимал ответственные посты и некоторое время даже командовал фронтом. В карьерных целях Свечников использовал имевшиеся у него связи с высшим партийным руководством, вопреки всякой субординации через головы непосредственного начальства. Так, 13 июня 1919 г. он отправил из Казани телеграмму, в том числе председателю Реввоенсовета Республики Л.Д. Троцкому, В.И. Ленину и другим. Руководителей страны и военного ведомства военспец донимал вопросом своего назначения на пост командующего армией21. Армии в командование не получил, но стал комендантом Курского укрепленного района, оказавшегося на направлении главного удара белых22.

Части РККА в районе Курска осенью 1919 г. действовали неудачно. По данным на 9 сентября, проводилось расследование бездействия 7-й стрелковой дивизии и Отдельной бригады, целые роты которых сдавались в плен белым, а кроме того, из дивизии пропало большое количество вооружения и снаряжения23. Также работала комиссия по расследованию причин неудачной операции войск укрепрайона24.

20 сентября красные оставили Курск, а 19 октября Особый отдел Южного фронта арестовал Свечникова25. Причины ареста выяснились из секретной телеграммы Троцкого от 20 октября 1919 г., в которой говорилось "о предательском поведении бывшего коменданта Курского укрепрайона Свечникова. Необходимо немедленное расследование. Ссылка на мое доверие Свечникову неправильна. Свечников был назначен командующим Северо-Кавказским26 фронтом, так как считался соответствующим с начала революции. Я до недавнего времени Свечникова не знал вовсе. Он вообще считался надежным, но неспособным, почему решено было не давать ему большого назначения"27. Характерно отсутствие упоминания о членстве Свечникова в партии.

М.С. Свечников (N 9) в группе русских офицеров и солдат и финских красногвардейцев. г. Таммерфорс. 1918 г.

В наиболее острый период Гражданской войны на фоне успешно развивавшегося наступления белых на Москву осенью 1919 г. Свечников дал повод усомниться в своей лояльности, поскольку, возможно, подготавливал почву для маневра на случай победы Деникина. Впрочем, это только предположение. На свободу наш герой вышел 26 ноября. Инцидент, по-видимому, сочли исчерпанным. Отметим, что в то время дети Свечникова находились у белых. Старший сын учился на Дону в кадетском корпусе, позднее эмигрировал, но в 1930-е гг. вернулся на Родину. Наличие семьи в лагере противника неизбежно сковывало действия Свечникова.

Фото: РИА Новости
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Прошлое Свечникова позднее затронул в докладе видный революционер Камо (С.А. Тер-Петросян), который писал Г.К. Орджоникидзе 8 февраля 1922 г.: "Как солдат революции обязан сказать: заместитель военного атташе в Тегеране гражданин Свечников уже раз предал Советскую власть. Он, состоя комендантом укреплен[ного] района г. Курск, сдал таковой Деникину и, будучи разыскиваем тов. Атарбековым28 в Астрахани, чтобы привлеч[ь] [к] ответственности за измену рабочей власти, скрылся. Полагаю, что у Свечникова эта измена - не последняя"29. Камо осенью 1919 г. участвовал в боях под Курском, хотя поведение его самого тогда было небезупречным (бежал с поля боя, за что был предан суду30). Тем не менее он был очевидцем событий. Возможно, в связи с этим 7 апреля 1922 г. Центральная контрольная комиссия РКП(б) рассматривала вопрос о партийном положении Свечникова, проходившего чистку. Его партийность тогда подтвердили31. Позднее Свечников служил на преподавательской и военно-научной работе. Расстрелян он в 1938 г. по обвинению в участии в антисоветской деятельности.

М.С. Свечников в Германии. 1926 г.

Кем же он был?

Вряд ли можно говорить о том, что это был идейный большевик. До 1917 г. он являл собой пример образцового офицера-монархиста. Его стремительный выбор в революционном 1917 г. сначала в пользу эсеров, а затем, по мере углубления революции, в пользу большевиков, по-видимому, обусловливался желанием обеспечить собственную безопасность на фоне самосудов, которым подвергались офицеры в Финляндии, и заигрыванием с солдатскими массами. Этот путь позволил ему занять выборную генеральскую должность начальника дивизии. При этом собственное признание Свечникова о партийном стаже с 1919 г. позволяет пересмотреть известные до сих пор данные его биографии.

Несмотря на партийный статус, что было нетипично для генштабиста, Свечников так и не стал для большевиков своим, а воспринимался в лучшем случае как попутчик. Его метания в революционную эпоху свидетельствуют в большей степени об оппортунизме, чем об идейности.

Фото: рисунок Генриха Вечфинского
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  28. Атарбеков Георгий Александрович (1892-1925) - революционер, деятель ЧК. Начальник Особого отдела Каспийско-Кавказского фронта. Один из организаторов массового террора.
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