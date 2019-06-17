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17.06.2019 14:10
Рубрика: Происшествия

СК начал проверку по факту дебоша на борту летевшего из Барселоны самолета

Текст: Иван Петров
Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России начали доследственную проверку по факту нарушения одним из пассажиров общественного порядка на борту воздушного судна, следовавшего рейсом "Барселона - Москва".
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По данным следствия, 14 июня гражданин РФ с внешними признаками алкогольного опьянения грубо нарушал общественный порядок и правила поведения на транспорте. "Он оскорблял бортпроводников, кричал на других пассажиров, создавал дискомфорт. На устные и письменные предупреждения со стороны экипажа прекратить противоправное поведение злоумышленник никак не реагировал. Тогда командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Варшавы", - рассказали в следственном управлении.

Отмечается, что следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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Кроме того, Следственный комитет России в очередной раз предостерегает всех граждан от любых противоправных действий на борту воздушного судна. "Даже незначительное хулиганство может спровоцировать серьезные последствия для безопасности находящихся в самолете. С целью недопущения и предупреждения трагических происшествий следственные органы СК России намерены принципиально реагировать на каждый подобный случай", - говорится в сообщении Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Напомним, в текущем году это уже далеко не первый случай противоправного поведения авиапассажиров. Так, в конце мая полицейским даже пришлось подогнать инвалидную коляску, чтобы доставить в участок одного из пьяных пассажиров, нарушавших общественный порядок во время полета.

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За 2018 год за совершение противоправных действий были сняты с авиалайнеров гражданской авиации более 900 пассажиров, из которых 63 были привлечены к уголовной ответственности.

Кроме того, в связи с деструктивным поведением в 2018 году не было допущено к перевозке воздушными судами 2 тыс. 174 авиапассажира, из них 168 были привлечены к уголовной ответственности.

Происшествия Правосудие Следствие Дебоши в самолетах
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