СК начал проверку по факту дебоша на борту летевшего из Барселоны самолета

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России начали доследственную проверку по факту нарушения одним из пассажиров общественного порядка на борту воздушного судна, следовавшего рейсом "Барселона - Москва".

По данным следствия, 14 июня гражданин РФ с внешними признаками алкогольного опьянения грубо нарушал общественный порядок и правила поведения на транспорте. "Он оскорблял бортпроводников, кричал на других пассажиров, создавал дискомфорт. На устные и письменные предупреждения со стороны экипажа прекратить противоправное поведение злоумышленник никак не реагировал. Тогда командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Варшавы", - рассказали в следственном управлении.

Отмечается, что следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Кроме того, Следственный комитет России в очередной раз предостерегает всех граждан от любых противоправных действий на борту воздушного судна. "Даже незначительное хулиганство может спровоцировать серьезные последствия для безопасности находящихся в самолете. С целью недопущения и предупреждения трагических происшествий следственные органы СК России намерены принципиально реагировать на каждый подобный случай", - говорится в сообщении Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Напомним, в текущем году это уже далеко не первый случай противоправного поведения авиапассажиров. Так, в конце мая полицейским даже пришлось подогнать инвалидную коляску, чтобы доставить в участок одного из пьяных пассажиров, нарушавших общественный порядок во время полета.

За 2018 год за совершение противоправных действий были сняты с авиалайнеров гражданской авиации более 900 пассажиров, из которых 63 были привлечены к уголовной ответственности.

Кроме того, в связи с деструктивным поведением в 2018 году не было допущено к перевозке воздушными судами 2 тыс. 174 авиапассажира, из них 168 были привлечены к уголовной ответственности.