Сообщение о минировании аэропорта Кишинева оказалось ложным

Саперы не нашли взрывного устройства в аэропорту Кишинева. В воскресенье в восемь вечера по местному времени в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что здание заминировано.

Сотрудники воздушной гавани и пассажиры были эвакуированы. На место прибыли саперы, которые не обнаружили взрывоопасных объектов. "Информация оказалась ложной", - рассказала Раиса Новицки, пресс-секретарь Пограничной полиции Молдавии.

Работа аэропорта восстановлена, людей вновь пустили в здание. А телефонного террориста сейчас ищет полиция. Ему грозит штраф в размере 2,5 тысячи долларов США, 240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.