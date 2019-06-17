Светодиодный медиа-куб установят на волейбольной арене МФК Match Point

Компания "Галс-Девелопмент" приступила к монтажу светодиодного медиа-куба на спортивной волейбольной арене в составе МФК Match Point (ул. Василисы Кожиной, вл. 13). Мультимедийная конструкция площадью около 100 м² и весом 12 тонн будет установлена в центральной части арены на высоте 16-ти метров с возможностью регулировки положения. Четырехгранный бесшовный светодиодный куб с размером экрана 5х5 м демонстрирует изображение формата HD с обзором 180° и 360°. Видеокуб состоит из светодиодных модулей фирмы Panasonic, размер больших граней составит 6.24×5.46 м. Система управления контентом реализована на единой медиа-платформе GOAL SPORT REPLAY/PLAYOUT, включающей видео-микшер, сервер повторов и графическую станцию. По периметру площадки будет установлен светодиодный видео-баннер с "бегущей строкой".

Спортивная арена в составе МФК Match Point, возводимая компанией "Галс-Девелопмент" для спортивного общество "Динамо", соответствует всем требованиям Международной федерации волейбола FIVB. Общая площадь здания составляет 23 тыс. м². Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2019 года.

""Галс-Девелопмент" и генеральный подрядчик - компания "ФОДД" осуществляют строительство стратегического объекта - волейбольной арены в составе МФК Match Point в полном соответствии с графиком. В настоящее время завершаются фасадные работы, ведется внутренняя отделка. Спортивный комплекс будет оснащен самыми современными технологиями, мультимедийным комплексом и системами безопасности", - комментирует Иван Зуев, вице-президент - директор департамента коммерческой недвижимости "Галс-Девелопмент".

Новая волейбольная арена на 3 500 зрителей включает в себя два тренировочных поля общей площадью 1,6 тыс. м², спортивно-оздоровительный центр с тренажерным и ОФП-залами, медико-восстановительный центр, пресс-центр и конференц-зал, оборудованные системами синхронного перевода, а также зоны для спортивных комментаторов.

Колористическое решение арены будет выполнено в официальных цветах спортивного общества "Динамо". Волейбольная арена МФК Match Point выполнена по принципу "трансформера" с возможностью проводить соревнования по волейболу, баскетболу и мини-футболу. Для посетителей мероприятий будет организована отдельная парковка.

Компания "Галс-Девелопмент" заключила договор на управление проектом МФК Match Point в качестве fee-девелопера в 2018 году. Комплекс возводится в непосредственной близости от Кутузовского проспекта и ст. метро "Парк Победы". Жилая часть комплекса включает в себя 1545 апартаментов. Общая площадь проекта составляет 205 900 кв. метров.

Актуальные новости со строительной площадки публикуются на сайте проекта https://matchpointhouse.ru/.

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Департамент внешних коммуникаций ПАО "Галс-Девелопмент":

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Справка о компании:

ПАО "Галс-Девелопмент" - динамично развивающаяся девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах жилой и коммерческой недвижимости, контролирует все этапы жизненного цикла проекта от разработки концепции до последующего управления готовым объектом. Основным акционером компании является Банк ВТБ. Компания входит в ТОП-5 крупнейших застройщиков Москвы. Общий объем девелоперских проектов "Галс-Девелопмент" составляет 2,2 млн кв. м. В 2016-2019 гг. компания ввела в эксплуатацию 9 объектов общей площадью около 800 тыс. кв. м: 1-я и 2-ая очереди жилого комплекса бизнес-класса "Наследие", элитный квартал Wine House, комплекс апартаментов "Сады Пекина", МФК "IQ-квартал" (ММДЦ "Москва-Сити"), элитный квартал "Театральный Дом", ЖК "Достояние". Общая площадь строящихся комплексов в портфеле компании составляет 800 тыс. кв. м. На стадии строительства находятся проекты: 3-я и 4-ая очереди комплекса бизнес-класса "Наследие", многофункциональный комплекс "Искра-Парк", а также проект "Невская Ратуша" в г. Санкт-Петербурге. В 2018 году "Галс-Девелопмент" заключила договор на управление проектом МФК Match Point в качестве fee-девелопера. В портфеле компании находятся такие знаковые городские объекты, как "Центральный Детский Магазин на Лубянке", ГОК "Пекин", бизнес-центр SkyLight, БЦ "Даниловский форт", а также другие объекты в Москве и регионах. www.hals-development.ru

Материалы предоставлены ПАО "ГАЛС-Девелопмент"