Ушел из жизни бывший первый зампред КГБ СССР Филипп Бобков

Бывший первый зампред КГБ СССР, генерал армии Филипп Бобков ушел из жизни в возрасте 93 лет. Об этом сообщили его близкие.

Бобков скончался в понедельник в реанимации около восьми утра, заявляют РИА Новости со ссылкой на родственников генерала. О причинах смерти на настоящий момент ничего не известно.

Филипп Бобков родился 1 декабря 1925 года в украинском селе Червоная Каменка. Участвовал в Великой Отечественной войне в составе Сибирских добровольческих частей. Был начальником 5-го управления КГБ СССР, позже - первым заместителем председателя комитета.