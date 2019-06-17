В Кремле нет конкретики по возможной встрече Путина и Мэй

Никакой информации о возможности встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на саммите G20 в Осаке пока нет.

По просьбе журналистов пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на соответствующую публикацию газеты The Guardian.

"Пока никакой информации на этот счет нет, я не могу это как-то прокомментировать", - заявил Песков.

"У президента были встречи с представителями британского бизнеса, и на этих встречах действительно речь шла об абсурдности ситуации, когда отношения находятся в таком свернутом характере. Главное, что это противоречит интересам этого самого бизнеса - и российского, и британского", - сказал представитель Кремля.

"Действительно, такие разговоры были, но ничего конкретного по возможной встрече я сказать не могу", - заключил Песков.