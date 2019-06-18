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В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
18.06.2019 14:10
Рубрика: Digital
Проект: Медиацентр

20 июня - Совет экспертов на тему "Молодежь и технологический прорыв России: наука, бизнес, образование"

20 июня в 14.30 в медиацентре "Российской газеты" состоится Совет экспертов на тему: "Молодежь и технологический прорыв России: наука, бизнес, образование".  
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На экспертном совете будут рассматриваться вопросы участия молодёжи в обеспечении технологического прорыва в пищевой и перерабатывающей промышленности на примере комплексных проектов, разработанных выпускниками МГУТУ по заявкам индустриальных партнёров:

- современные формы взаимодействия бизнеса, науки и вузовского сообщества как эффективный механизм технологической трансформации рассматриваемых отраслей и обеспечения продовольственной безопасности России;

- актуальные задачи системы образования в подготовке кадров для нового технологического уклада российской экономики;

- инновационные образовательные технологии в вузе - необходимое условие соответствия выпускников запросам реальной экономики;

- цифровизация подготовки кадров и пищевой промышленности - необходимое условие технологического прорыва;

- межуниверситетские проекты: успешный опыт взаимодействия вузов.

Эти и другие вопросы в формате профессионального диалога обсудят эксперты:

Майоров Алексей Петрович - председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию;

Данкверт Сергей Алексеевич - руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, д.э.н.;

Максимова Светлана Викторовна - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, вице-президент АККОР;

Лисицын Андрей Борисович - научный руководитель ФГБНУ "ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова" РАН, академик РАН, д.т.н., профессор;

Косован Анатолий Павлович - академик РАН, д.э.н., профессор НИИ хлебопекарной промышленности;

Иванова Валентина Николаевна - ректор Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ);

Копылов Филипп Юрьевич - директор института персонализированной медицины, врач-кардиолог Первого московского государственного университета им. И.М. Сече­нова, д.м.н., профессор;

Пурцхванидзе Виолетта Александровна - главный врач медицинского центра высоких технологий "ЛазерВита";

Руководители "Группы Черкизово", "Лебедянь молоко", Курского комбината хлебопродуктов, АО "Завком", ООО "Мглинский крахмал", клиника ООО "Норматив", ООО "Акустическая заморозка", ООО "Сварог", ООО "АСК" и др.

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