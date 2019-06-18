Когда-то вся медицина сводилась к универсальному рецепту "пустить кровь". Надо было изгнать из организма толику "дурной крови", дабы оздоровить оставшуюся. Примерно по этому принципу работает такой тип жанрового кино, как хоррор - в просторечии ужастик: из публики выпускает дурной пар.

Там свои законы, не имеющие отношения к реальности. И свои эстетические принципы, не имеющие отношения к высокому искусству. Там все просто: нужно пугать зрителя всеми доступными методами (картинка, свет, действие, ритм, звук), отбив охоту искать в увиденном логику. Большие мастера, сгулявшие в этот жанр, дали высокие образцы: Кубрик, Карпентер, Хичкок... Мастера помельче обходятся задачей просто пугать. Ардженто, Ромеро, Джо Данте, Крэйвен, Хупер... - страшилки сделали делом жизни. Их творчество имеет вполне локальный адрес: зрители, ужасаясь, подзаряжают свои батарейки, а выпуск крови на экране в какой-то мере компенсирует болезненные инстинкты. Да и большинство авторов таких картин нескрываемо сублимируют свои комплексы.

Но иногда в их творениях возникает побочный, не предусмотренный авторами смысл. Как в выходящей на российские экраны "Русской невесте" средней руки режиссера-сценариста Майкла С. Ойеды. Заокеанской аудитории этот смысл и в голову не придет, для российской станет чем-то вроде страшилки Корнея Чуковского "Не ходите, дети, в Африку гулять, в Африке большие, злые крокодилы..." Смысл с политическим уклоном, абсолютно перекликающийся с пугалками новейшей истории о русских детях, усыновленных и потом съеденных американцами.

Мама с прелестной дочуркой в русской провинции смертельно устали от мужа-буяна и ищут надежного супруга, который дал бы им покой и счастье. А по ту сторону океана некая личность шастает по сайтам знакомств в поисках подходящей жертвы; физиономия не сулит ничего хорошего. С первых кадров уже ясны и ход событий, и развязка... По аранжировке кадра. По уединенным готическим замкам, где неизменно происходит действие. По устрашающей светотени, в которой дана мрачная спина американца - такие мрачные спины заокеанских воротил рисовали наши Кукрыниксы в журнале "Крокодил". Зритель должен замереть в сладком предощущении кошмаров... Он давно знает и начало, и середину и финал, но интересен сам процесс. Это особое кино - действует только на тех, кто умеет отключать в себе критическое начало.

Итак, оставив позади российскую нищету, Нина с дочкой Дашей летят в объятья престарелого американского хирурга, владельца замка - конечно же, готического и полного тайной жути. Кроме хирурга, там есть иссохшая домоправительница и бессловесный Квазимодо. Почему Нина сразу не заподозрила во всем этом неладное, нам не объяснят, зато покажут самую неприхотливую в киноистории сцену орального секса. Пересказывать сюжет дальше - значит лишить зрителя того единственного, что может хоть как-то удержать внимание: подробностей кровавых событий. В какой-то момент, словно сорвавшись с тормозов, они будут развиваться с почти пародийной быстротой. Перед нами унылый перечень приемов, до дыр затасканных разнокалиберными предшественниками, от "Бензопилы" и "Собаки Баскервилей" до "Горбуна из Нотр-Дам" и пародий Мела Брукса.

Чуть скрашивает впечатление кастинг. Корбин Бернсен в роли злодея Карла умеет пройти по грани, за которой благообразное становится неуловимо опасным. В роли несчастной Нины - живущая в США модель Оксана Орлан, она же выступила сопродюсером фильма; славянское происхождение актрисы придает "Русской невесте" привкус достоверности. Маленькую Дашу играет не по возрасту сексуальная Кристина Пименова, в прошлом москвичка и дочка футболиста, ныне малолетняя звезда американского модельного бизнеса. Все трое органично существуют в предлагаемых обстоятельствах полуабсурда-полупародии, делая их почти приемлемыми. Пока неожиданное, хоть и под воздействием наркотиков, превращение кроткой Нины в разящую фурию типа Терминатор не собьет фильм с рельсов вкуса и здравого смысла уже окончательно и безнадежно.