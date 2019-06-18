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18.06.2019,  
13:51
Текст:  Олег Корякин

Американский B-52 совершил аварийную посадку после встречи с Су-27

Американские журналисты в деталях изучили перехват бомбардировщиков B-52 истребителями Су-27 у российских границ. В результате всплыли любопытные подробности.

Американское издание The Drive посвятило обстоятельную статью недавней встрече в небе B-52 Stratofortress c Су-27. Как выяснилось, в инциденте участвовали  самолеты из 5-го бомбардировочного крыла, расположенного на авиабазе ВВС США в Северной Дакоте.

Один из них был задействован в ежегодных учениях НАТО в Балтийском море BALTOPS. Двое других в учениях Saber Guardian - 2019 в Румынии.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости
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Любопытно, что все три пилота использовали позывные Hodor 51, 52 и 53. Видимо, они поклонники сериала "Игры престолов", где был яркий персонаж с таким именем.

По завершении своей миссии с одним из самолетов произошло ЧП, и он совершил аварийную посадку на базе ВВС Британии Милденхолл.

По неподтвержденным данным, у него мог выйти из строя один из двигателей.

Как выяснили журналисты с помощью онлайн-программы отслеживания рейсов, изначально бомбардировщики Hodor 51 и 52 следовали в Румынию. Но затем второй самолет отделился от первого и направился в сторону Крыма, прямо к береговой линии. Он прошел в 40 милях от полуострова, прежде чем развернуться.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Издание отмечает, что не припомнит, чтобы B-52 или другой боевой самолет США за последние пять лет совершал подобные полеты.

Цель его неясна, пишет автор, но, "в последние годы США настаивало на своем праве действовать в международных водах Черного моря вблизи как украинского, так и российского побережья, несмотря на возражения Кремля".

Также аналитик отмечает, что этот полет B-52 совершил вслед за публикацией отчета, в котором говорится, что Россия за последние полтора года усилила оборонительные позиции на полуострове.

И хотя перехваты, по оценке обеих сторон, были не опасными, сам их факт отражает эскалацию напряжения между США и их союзниками по НАТО с Россией.

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