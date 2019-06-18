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18.06.2019,  
13:22
Текст:  Майя Бирюкова

Блогер снял на видео секретную американскую "Зону 51"

Американский блогер выложил на своем канале "Приключения с Кристианом" (Adventures with Christian) масштабный отчет о поездке на пик Тикабу, расположенный неподалеку от секретной американской военной базы "Зона 51". Она расположена в штате Невада и воздушное пространство над ней закрыто.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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"Зона 51" - это постоянный объект различных конспирологических теорий. Рассказы о ней доходят даже до подробностей о якобы встреченных неопознанных летающих объектах и пришельцах из космоса. Известно, что здесь разрабатываются и тестируются различные летательные аппараты и экспериментальные системы вооружения. Считается, что наибольшая часть базы - подземная.

Кристиан рассказал, что в день похода поднялась сильная метель, и он опасался, что восхождение на пик будет бесполезным из-за нулевой видимости. Однако на финальной точке маршрута оказалось, что база неплохо просматривается.

Блогеру удалось снять боевой вертолет, летевший с северного конца "Зоны 51" к южному, взлет самолета, по всей видимости, обслуживающего внутренние нужды базы по перевозке сотрудников, а также несколько крупных ангаров. На видео очевидно, что база весьма активна.

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