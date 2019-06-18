В неопределенно отдаленном будущем после конца света в специальном бункере просыпается робот. Робот достает из специального хранилища человеческий зародыш, помещает его в специальное устройство - и рождается новый человек, девочка. Девочка растет в компании робота, под его бдительным присмотром, называет его мамой, а тот занимается ее образованием, воспитанием и окружает дитя вполне материнской заботой.

Девочка постепенно оформляется в половозрелую девушку - со всеми отсюда вытекающими. Все более тяготится одиночеством в холодных аскетичных интерьерах, проявляет интерес к тому, что находится снаружи, стремится на волю, начинает задавать неудобные вопросы. И тут как раз с той стороны неожиданно возникает раненая женщина, отчаянно молящая впустить. Помогите, кричит, спасите, роботы проклятые подстрелили.

На вид - ну вылитая Сара Коннор, матерая выживальщица, претерпевшая множественные лишения на войне с механизмами. Рассказы ее о зверствах терминаторов резонно вызывают у автохтонки футуристических подземелий когнитивный диссонанс - ведь "мама"-то хорошая. Тогда как эта тетенька утверждает, что те железные гады, которые ее чуть не убили и остатки человечества терроризируют, точно такие же, и, следовательно, "мама" не хорошая, а одна из них.

Итак, две дамы (Клара Ругор и Хилари Суонк), одна робомать - тоже, по большому счету, дама, замкнутое пространство. "Дитя робота" - очень лаконичное кино. Не хоррор, почти даже не триллер, просто научная фантастика без примесей. Редко такое сейчас на большом экране встретишь. И на то есть очевидная причина. Которую фильм, собственно, и иллюстрирует. Заключается она в том, что жанру, кажется, больше совершенно нечего сказать - все темы уже обозначены, вдоль и поперек изучены. Для того, чтобы вытащить на свет ранее невиданное, нужно сильно постараться и копать глубоко - допустим, попытаться детально смоделировать результат воспитания индивида машиной. Увы, на решение такой любопытной задачи у автора-дебютанта Гранта Спьютора сил и талантов не хватает - его героиня всего лишь скучная барышня без различимых особенностей.

"Дитя робота" исполнено старательно, добросовестно, видно - ребята серьезно к делу подошли. Несмотря на дешевизну проекта, коей, надо полагать, и обусловлена ограниченность места большей части действия, во время короткой вылазки за его пределы краешек постапокалиптического простора, который нам дают увидеть, выглядит симпатично. Сам робот и дизайном пригож, и характер его, так сказать, проработан достойно. Персонаж ведь метафоричен: матери - они же совсем как роботы иногда. В том смысле, что поведение иных матерей в отношении их отпрысков напоминает строгий алгоритм. Вырастешь - узнаешь, пока не доешь - из-за стола не выйдешь, не будешь учиться - в дворники пойдешь. И тому подобное, сами знаете. Ну а про страхи перед матерями и их порой чересчур интенсивный контроль исчерпывающе спел Роджер Уотерс еще сорок лет назад.

Однако помимо данного измышления - в какой-то степени забавного, конечно - в остальном фильм оригинальностью не блещет и соорудить нормальную интригу не в состоянии. Вы наверняка и сами догадались, к чему все идет и чем там примерно в итоге все должно завершиться, если смотрели хотя бы "Терминатора" и "Я, робот". Никаких сюрпризов нам не приготовили, а в финале нас ждет затасканная мораль, формулирующаяся так: люди, в принципе, так себе, но есть среди них особи, которые вроде ничего, поэтому стоит дать человечеству шанс. Уж сколько раз твердили миру, как говорится.

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