Какая боевая техника применяется российскими ВДВ на учениях в Сербии

В Сербии продолжаются российско-сербско-белорусские учения "Славянское братство-2019". Как сообщает группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск РФ, в братскую страну отправились около 200 военнослужащих псковской десантно-штурмовой дивизии со штатной боевой техникой. Переброска осуществлялась самолетами Ил-76МД военной транспортной авиации.

Традиционно воины - десантники захватили с собой боевые машины десанта БМД-2. Они вооружены 30-мм пушками, двумя 7,62-мм пулеметами и комплексом ПТУР "Конкурс".

Экипаж - два человека плюс 5 десантников. Мощность двигателя - 240 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 61 км/ч и 10 км/ч - на плаву. Запас хода - 500 км. Вес - 8,2 т.

Колесную технику отечественных ВДВ представляют бронетранспортеры БТР-82А и бронеавтомобили "Рысь".

Первые по огневой мощи не уступают БМД-2, так как тоже вооружены 30-мм автоматическими пушками. В боевом модуле имеется также 7,62-мм пулемет.

Вес "восемьдесят второго" - почти 15,4 т. Он способен перевозить 10 человек. Дизельный 300-сильный двигатель разгоняет БТР до 100 км/ч по шоссе и до 9 км/ч - при форсировании водных преград. Запас хода - 600 км.

Фото: Минобороны РФ

Бронеавтомобили "Рысь" итальянского производства не обладают внушительной огневой мощью и не плавают сами - на учениях через реку Дунай их перебрасывали на сербском понтонном пароме. Главным их преимуществом является высокая защита от мин и фугасов. Сообщалось, что такие машины могут выдерживать взрыв под колесами 6 кг тротила.

Вес броневики - более 7 т. Двигатель - 190 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 130 км/ч. Автономность по запасу топлива - 800 км. Вместимость 4-5 бойцов. В качестве вооружения может использоваться автоматический гранатомет АГС-17 или 7,62-мм пулемет.

Не обошлись на этих учениях без мотовездеходов АМ-1 (4х4), вес каждого такого составляет 460 кг. Он может перевозить двух полностью экипированных бойцов. Вооружение - 7,62-мм ПКП "Печенег". Двигатель бензиновый - 40 л.с. Максимальная скорость - 80 км/ч. Запас хода - 300 км.

На маневрах, которые продлятся до 27 июня, воины трех дружественных государств должны отработать действия коалиционной тактической группы при выполнении контртеррористических задач. К мероприятию будет привлечено более полусотни единиц колесной и гусеничной боевой техники.