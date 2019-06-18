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18.06.2019 11:55
Рубрика: В мире

Купюры российского "банка приколов" сбывают в Финляндии

Текст: Сергей Новиков

Полиция Финляндии начала расследование в отношении двух случаев использования купюр из "банка приколов". Все банкноты были с надписями на русском языке о том, что данная продукция не является деньгами.

Фото: Dix Noonan Webb
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"В Лахти расследуется случай, когда мужчина в выходные в одном из отелей пытался расплатиться поддельными купюрами в 200 евро. У него оказалось восемь купюр, которые, по его словам, он приобрел в интернете. На купюрах читаются надписи на русском языке "сувенирная продукция", - говорится в сообщении полиции, которое приводит РИА Новости.

За последние дни в полицию обратились несколько человек с купюрами в 20 и 50 евро также из "банка приколов". Правоохранители напомнили, что использование фальшивых денег карается законом - нарушителю грозит штраф или тюремное заключение до одного года.

В мире Европа Финляндия
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