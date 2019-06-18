Лавров: Вопросов к российско-венесуэльскому ВТС быть не может

Сотрудничество между Россией и Венесуэлой в военно-технической области осуществляется в полном соответствии с венесуэльским законодательством, никаких вопросов здесь быть не может. Об этом заявил в интервью агентству ТАСС глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы направляем в Венесуэлу наших экспертов, которые занимаются обслуживанием техники, поставленной в Венесуэлу по контрактам, подписанным еще при Уго Чавесе, контрактам, которые в полной мере основываются на венесуэльском законодательстве. Каких-то вопросов здесь нет и быть не может", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства