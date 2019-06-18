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18.06.2019 10:58
Рубрика: Экономика

Опубликована деловая программа Международного финансового конгресса

Фото: предоставлено фондом "Росконгресс". Фото: предоставлено фондом "Росконгресс".
Фото: предоставлено фондом "Росконгресс".

На сайте Международного финансового конгресса размещена деловая программа мероприятия с указанием спикеров и модераторов. XXVIII Международный финансовый конгресс "Финансовые рынки: повышение сложности, поддержание устойчивости" состоится 3-5 июля 2019 года в Санкт-Петербурге. Организаторы - Банк России и Фонд Росконгресс.

На открытии Конгресса выступит председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Старт мероприятиям деловой программы даст первое пленарное заседание "Как ЦБ достигать своих целей в условиях возрастающего разнообразия рисков и усложняющейся структуры рынков?", которое будет посвящено работе центральных банков в эпоху высокой волатильности глобальных рынков. В дискуссии примут участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина, директор департамента Банка международных расчетов Клаудио Борио, директор программы школы международных отношений и связей с общественностью Колумбийского университета Патрисия Моссер, профессор экономики Лондонской школы бизнеса Ричард Портес. Модератором выступит старший исполнительный редактор по экономике Bloomberg News Стефани Фландерс. Участники заседания обсудят, как регуляторам стран с формирующимися рынками сочетать меры денежно-кредитной политики и политики поддержания финансовой стабильности, и в чем особенности такой политики.

Деловая программа Конгресса разделена на несколько направлений: "Макроэкономика и денежно-кредитная политика", "Банки", "Профессиональные участники финансового рынка", "Микрофинансирование", "Страховой рынок", "Коллективные инвестиции. Основные вызовы и точки роста".

В дискуссиях деловой программы Конгресса примут участие исполнительный директор обновленного Бреттон-Вудского комитета Марк Узан, лауреат Нобелевской премии мира 2006 года Мухаммад Юнус, профессор Брандейской международной школы бизнеса Стивен Чеккетти, представители центральных банков стран ЕАЭС, Европейского центрального банка, центральных банков стран Европы, крупнейших российских финансовых институтов.

Программа доступна на официальном сайте Конгресса.

Экономика ВЭД
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