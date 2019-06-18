В Словакии археологи совершили важное открытие в подземелье замка

Словацкие археологи при исследовании замка в Маркушовцах обнаружили остатки круглой жилой башни XIII века, с которой, предположительно, и началось все строительство.

Как сообщает The Slovak Spectator, исследования ведутся в замке уже много лет. Ученые предполагали, что наиболее старым и значимым сооружением в нем была круглая жилая башня. Однако археологических доказательств этого не было.

По словам археолога Яна Ракоша, были использованы зонды, позволившие заглянуть в подземелье и под ворота.

Это помогло обнаружить основание башни, которое имеет круглую форму. Также обнаружены остатки входа в нее. Башня была жилой, но являлась и частью оборонительной системы.

Ее верхние части не сохранились. Вероятно, они были снесены при строительстве новых сооружений замка в последующие периоды времени. Сама башня датирована концом XIII - началом XIV веков.

Ее открытие археологи назвали долгожданным. Уже установлено, что башня состояла из нескольких этажей. Ширина стен составляла около 1,5 метра. Пока не установлено, насколько высокой была башня. Вход располагался с юго-восточной стороны.

Это археологическое открытие официально сдвинуло дату постройки замка к XIII веку. Самое старое упоминание о нем относится к 1284 году. В этом источнике говорится, что король дал семье Мариаси право построить замок.

Однако до сих пор было неясно, является ли замок в Маркушовцах тем самым замком, о котором упомянул король. Новое исследование доказывает, что даты начала строительства и первого письменного упоминания практически совпадают.

К слову, при раскопках ученые также нашли несколько любопытных артефактов, в том числе бронзовый колокольчик и две монеты, отчеканенные в XV и XVI веках.