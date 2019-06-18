Новости

Роскомнадзор заблокировал более тысячи сайтов по продаже алкоголя 15:10
Российский электромобиль Zetta. Сроки выпуска могут измениться 15:00
Facebook запустит свою криптовалюту Libra 14:49
Госдума обязала банки подключиться к Системе быстрых платежей 14:45
В Словакии археологи совершили важное открытие в подземелье замка 14:44
Первые десять минут парковки могут сделать бесплатными 14:30
В иркутском зоопарке поселились мусанги - "изготовители" элитного кофе 14:26
Антропологи выяснили, почему древний народ покинул развитый город 14:15
Беларусь вошла в пятерку лучших стран для гастрономического туризма 14:11
Кардиологи опровергли мнение педиатров о последствиях детского ожирения 14:10
Стартовал прием заказов на обновленный Subaru Outback 14:06
За 2018 год Москву посетили 23,5 миллиона туристов 14:05
"Я была разочарована": "Серсея Ланнистер" о концовке "Игры престолов" 14:05
С тамбовского поезда сняли дебошира с гашишем 14:01
Осуждены пять участников крымской ячейки запрещенной "Хизб ут-Тахрир" 13:58
На Марсе обнаружен свежий след от мощного взрыва 13:58
В Черном море вода прогрелась до рекордной температуры 13:51
Видео: В Петербурге подружились тюлень и кольчатая нерпа 13:50
Минск и Каир будут поддерживать усилия по укреплению международного мира 13:43
В цирке под Брянском верблюд покалечил наездницу 13:38
Кремль призвал к сдержанности все стороны на Ближнем Востоке 13:33
Додон поблагодарил Россию за стабилизацию ситуации в Молдавии 13:27
Статус паломника закрепят в законодательстве 13:24
Блогер снял на видео секретную американскую "Зону 51" 13:22
В Петербурге школьник пострадал на занятии по фигурному катанию 13:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
18.06.2019 14:44
Рубрика: Культура

В Словакии археологи совершили важное открытие в подземелье замка

Текст: Денис Передельский
Фото: TASR/Oliver Ondras Фото: TASR/Oliver Ondras
Фото: TASR/Oliver Ondras

Словацкие археологи при исследовании замка в Маркушовцах обнаружили остатки круглой жилой башни XIII века, с которой, предположительно, и началось все строительство.

Как сообщает The Slovak Spectator, исследования ведутся в замке уже много лет. Ученые предполагали, что наиболее старым и значимым сооружением в нем была круглая жилая башня. Однако археологических доказательств этого не было.

Фото: Scott Haddow / Ohio State University
Антропологи выяснили, почему древний народ покинул развитый город

По словам археолога Яна Ракоша, были использованы зонды, позволившие заглянуть в подземелье и под ворота.

Это помогло обнаружить основание башни, которое имеет круглую форму. Также обнаружены остатки входа в нее. Башня была жилой, но являлась и частью оборонительной системы.

Ее верхние части не сохранились. Вероятно, они были снесены при строительстве новых сооружений замка в последующие периоды времени. Сама башня датирована концом XIII - началом XIV веков.

Ее открытие археологи назвали долгожданным. Уже установлено, что башня состояла из нескольких этажей. Ширина стен составляла около 1,5 метра. Пока не установлено, насколько высокой была башня. Вход располагался с юго-восточной стороны.

Это археологическое открытие официально сдвинуло дату постройки замка к XIII веку. Самое старое упоминание о нем относится к 1284 году. В этом источнике говорится, что король дал семье Мариаси право построить замок.

Однако до сих пор было неясно, является ли замок в Маркушовцах тем самым замком, о котором упомянул король. Новое исследование доказывает, что даты начала строительства и первого письменного упоминания практически совпадают.

К слову, при раскопках ученые также нашли несколько любопытных артефактов, в том числе бронзовый колокольчик и две монеты, отчеканенные в XV и XVI веках.

В Казахстане найдено уникальное поселение родственников скифов
Видео: археологи исследовали на дне Черного моря "корабль Одиссея"
Культура Арт Музеи и памятники В мире Европа Словакия Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Верховный суд поддержал отмену клеток в залах судов
Кремль призвал к сдержанности все стороны на Ближнем Востоке
Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах
Москва заявила о схожести позиций Зеленского и Порошенко
За мусор на участке у собственника хотят изымать землю