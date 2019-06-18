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18.06.2019 15:31
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Пекин: Внешнее давление не замедлит научно-техническое развитие Китая

По инвестициям в НИОКР Китай занимает второе место в мире. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая По инвестициям в НИОКР Китай занимает второе место в мире. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
По инвестициям в НИОКР Китай занимает второе место в мире. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Никакая экономическая блокада не может прекратить научно-технический инновационный прогресс в КНР или замедлить его темпы, подчеркивают в Пекине. Сегодня в стране насчитывается более 170 миллионов талантливых людей с высшим образованием, инвестиции в НИОКР занимают второе место в мире, число одобренных заявок на патенты занимает первое место, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

Что касается глобального научно-технического сотрудничества, Китай всегда к нему открыт. По словом премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, США не должны надеяться, что навсегда останутся первыми в мире по уровню технологического развития. Им следует принять во внимание и научно-технический прогресс Китая.

В истории Нового Китая, даже в 1960-70-е годы, когда страна испытывала экономические трудности и сталкивалась с западной монопольной блокадой, было много историй технологического успеха. Китай успешно разработал атомную и водородную бомбы, создал свой искусственный спутник Земли. За 40 лет политики реформ и открытости благодаря собственным силам и упорным стараниям миллионы китайских техников и инженеров проводили международное техническое сотрудничество, начинали путь независимых инноваций с китайской спецификой, сделали огромный вклад в разрешение общих проблем человечества.

Так, в Китае предложили реальный и осуществимый вариант решения проблемы устойчивости возбудителя малярии к главному препарату по борьбе с заболеванием - Артемизинину. Путь указала лауреат Нобелевской премии, китайский ученый-фармацевт Ту Юю и ее научно-исследовательский коллектив. Это новый вклад, внесенный китайскими учеными в решение тяжелых медицинских задач и улучшение глобального здравоохранения. Тысячи китайских научно-технических сотрудников и профессор Ту Юю усердно стараются достичь новых вершин - именно такой дух является секретом научно-технического развития и прогресса Китая.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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