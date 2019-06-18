Польский корабль получил пробоину на учениях НАТО в Балтийском море

Десантный корабль ВМС Польши ORP Gniezno получил повреждение днища во время учений НАТО Baltops-2019 в Балтийском море.

Польская радиостанция RMF FM отмечает, что инцидент произошел у берегов Литвы еще 16 июня во время операция близ Паланги. В ходе маневров отрабатывалась высадка морского десанта. В ней участвовали морские пехотинцы из Великобритании, США, Португалии, Польши и Румынии.

Натолкнувшийся на камень корабль получил повреждение обшивки в средней части корпуса. Из-за пробоины внутрь судна начала поступать вода. Впрочем, пресс-секретарь флотилии Гжегож Левандовски заявил, что конструкция корабля рассчитана на такие ситуации и может выдержать подобные повреждения.

Представитель восьмой флотилии береговой обороны Польши сообщил RMF FM, что ситуация на судне находится под контролем, корабль исправен и продолжает выполнять поставленные задачи.

Напомним, что крупные учения НАТО Baltops 2019 проходят с 9 по 21 июня в Балтийском море возле побережья Германии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции и Дании. В них принимают участие 18 стран-членов и партнеров альянса, в общей сложности задействованы около 12 тысяч военнослужащих, 44 военных корабля и более 40 самолетов и вертолетов.