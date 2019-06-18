Пушков: Генсек ОБСЕ надеется на новый старт в отношениях России и Украины

В руководстве ОБСЕ надеются, что избрание Владимира Зеленского президентом Украины даст новый старт в отношениях России и Украины, рассказал РИА Новости глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков по итогам встречи с генсеком организации Томасом Гремингером в Вене.

"Он сказал, что разрешение украинского кризиса остается для ОБСЕ важнейшим приоритетом​", - сообщил сенатор. По его словам, генсек ОБСЕ выразил надежду, "что смена власти, приход другого президента станут неким новым стартом в российско-украинских отношениях и в сложной и очень трудной перспективе, но, тем не менее, постепенно создаст условие для решения проблемы Донбасса".

Накануне Пушков также провел встречу с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром и обсудил ситуацию с российскими журналистами на Украине, включая дело Кирилла Вышинского​​​, который уже год находится в заключении по обвинению в госизмене.

"Он (Дезир) сказал, что понимает символическое значение освобождения Кирилла Вышинского как элемента, который может повлиять и на общее состояние российско-украинских отношений. Конечно, он сказал, что украинская сторона ожидает от России тоже каких-то шагов", - рассказал Алексей Пушков.