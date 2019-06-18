Экс-совладельца банка "Замоскворецкий" приговорили к 3,5 годам тюрьмы

За крупные хищения Тушинский районный суд Москвы отправил за решетку на три с половиной года колонии бывшего акционера и совладельца банка "Замоскворецкий" Илью Бударина.

Это дело о хищении 201,8 миллиона рублей у вкладчиков кредитного учреждения слушалось в особом порядке, поскольку фигурант полностью признал вину. Уже полгода он находится в следственном изоляторе. С учетом времени, проведенного осужденным в СИЗО, он сможет претендовать на условно-досрочное освобождение в начале 2020 года.

При этом суд удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов как управляющего банком "Замоскворецкий" о возмещении ущерба. Интересно, что потерпевшим по делу числится только это агентство. Это вызвало недовольство привилегированных вкладчиков, в числе которых были, в частности, бывшие футболисты сборной России Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Евгений Алдонин, Ролан Гусев и Юрий Никифоров.

Деньги, как установило следствие, выводились в феврале 2013 - марте 2014 года. Хищения проводились под видом фиктивных кредитов физлицам на суммы от 4 миллионов до 8,6 миллиона рублей.

У банка "Замоскворецкий" лицензия была отозвана в июне 2014 года. После этого Бударин пропал. Как позже выяснилось, он жил в Москве по документам на другое имя, пользуясь лишь старыми водительскими правами. В августе 2018 года его остановил дорожный инспектор, который определил, что водитель-банкир находится в федеральном розыске.

В то же время Басманный районный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия и отправил до 14 августа в СИЗО бывшего руководителя московского филиала банка "Югра" Нину Чернову. Арестованной вменяется крупная растрата в семь с половиной миллионов рублей совместно с бывшим главным акционером банка "Югра" Алексеем Хотиным, который по решению суда находится под домашним арестом.