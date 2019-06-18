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18.06.2019 14:53
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Легенды гранж-рока 80-90-х Alice in Chains впервые выступят в Москве

Текст: Илья Соболев
Знаменитая американская группа возвращается на сцену с новым студийным альбомом Rainier Fog - первым с 2013 года. В Москве Alice In Chains выступят в четверг, 20 июня, в клубе Adrenaline Stadium. Их шестой студийный релиз критики уже окрестили "возвращением к истокам - в 80-90-е." При этом музыка Alice in Chains заметно изменилась. Теперь в ней сильны влияния хэви-метала и дум-метала, что только добавляет Rainier Fog скоростей, отчаянности и самоотверженности.
Фото: Amy Harris/Invision/AP Фото: Amy Harris/Invision/AP
Фото: Amy Harris/Invision/AP

Зрители, пришедшие на концерт, гарантированно услышат фирменные wah-wah риффы гитариста и лидера группы Alice in Chains Джерри Кантрелла, и экспрессивные вокальные партии фронтена Уильяма Дюваля, вот уже несколько лет как ставшего достойным преемником основателя коллектива гитариста и певца Лэйна Стейли (ушедшего из жизни в 34 года, после долгих лет борьбы с наркозависимостью).

В сет-листе концерта запланированы новые песни и хиты прошлых лет, в первую очередь, с альбомов Facelift и Dirt.

Фото: Агентство "АртМания"
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Ныне Alice in Chains фактически "последние и могикан": именно они, наряду с Nirvana, Pearl Jam и Soundgarden, в 90-е годы входили в "большую сиэтлскую четверку", которая влюбила весь мир в так называемый сиэтлский саунд, нынче больше известный, как гранж. А из всех этих четырех групп сейчас существуют, увы, только сами "эллисы" и Pearl Jam c великолепным и несгибаемым фронтменом Эдди Веддером! Уникальность того, что делали Alice in Chains, лучше всех уловил ударник группы Шон Кини, обронивший однажды: "Мы сумели овладеть мастерством создавать нечто красивое, но вызывающее у слушателя желание умереть". В итоге, правда, умер их собственный солист - Лэйн Стейли.

Группа затем распалась, но потом возродилась уже с солистом Уильямом Дювалем и выпустила в таком составе три диска. Rainier Fog из них самых интересный, тяжелый и напористый. Особенно, в концертной версии. Зрители в Adreniline Stadium смогут в этом убедиться уже в четверг, 20 июля.

Культура Музыка Рок Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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