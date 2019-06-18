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18.06.2019 14:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

С тамбовского поезда сняли дебошира с гашишем

Текст: Антон Валагин (Тамбов)

Транспортная полиция нашла у железнодорожного дебошира 2,7 грамма гашиша, сообщили в управлении МВД на транспорте по ЦФО.

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Полицию в 13-й вагон поезда Москва-Тамбов вызвали из-за буйного пассажира: крепко выпивший мужчина нарушал общественный порядок. По прибытии состава в пункт назначения буяна проводили в линейный отдел внутренних дел для оформления протокола о мелком хулиганстве.

Однако при личном досмотре в кармане нарушителя обнаружился серо-зеленый брусок. Экспертиза показала, что это гашиш весом 2, 73 грамма. Владелец запрещенного вещества заявил, что нашел его в Москве.

- Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). С подозреваемого взято обязательство о явке, - рассказали полицейские.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область Тамбов Борьба с наркотиками
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