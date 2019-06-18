С тамбовского поезда сняли дебошира с гашишем

Транспортная полиция нашла у железнодорожного дебошира 2,7 грамма гашиша, сообщили в управлении МВД на транспорте по ЦФО.

Полицию в 13-й вагон поезда Москва-Тамбов вызвали из-за буйного пассажира: крепко выпивший мужчина нарушал общественный порядок. По прибытии состава в пункт назначения буяна проводили в линейный отдел внутренних дел для оформления протокола о мелком хулиганстве.

Однако при личном досмотре в кармане нарушителя обнаружился серо-зеленый брусок. Экспертиза показала, что это гашиш весом 2, 73 грамма. Владелец запрещенного вещества заявил, что нашел его в Москве.

- Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). С подозреваемого взято обязательство о явке, - рассказали полицейские.