Вместе с числом туристов в Москве растет и количество туристических полицейских - если в момент своего появления ровно пять лет назад их было всего 60, то сегодня патрульных со знанием английского уже 200 человек. Каждый день они несут службу на самых популярных туристических маршрутах центра города от парка "Зарядье" до Кузнецкого моста.

Об этом "РГ" рассказал врио заместителя командира Первого оперативного полка столичной полиции Илья Егорченко. По его словам, туристические полицейские сегодня несут службу на 16 маршрутах. Каждый сотрудник владеет английский языком, более 80 процентов имеют высшее образование, а остальные чаще всего находятся в процессе его получения. "У нас есть сотрудники, которые помимо английского свободно говорят и на других языках - один сотрудник, к примеру, владеет английским, французским и японским, - отмечает Егорченко. - Также есть знатоки испанского, китайского и других. Что касается английского, то его знание является одним из определяющих факторов при приеме на работу".

Чтобы посмотреть на работу необычных патрульных своими глазами, корреспондент "РГ" отправился в парк "Зарядье" вместе с Юлией Беляевой и Денисом Матюхой. Оба они служат в туристической полиции почти с момента ее появления - с 2015 года. Денис свободно говорит по-английски и имеет диплом инженера, однако случайно увиденная вакансия полицейского круто изменила его жизнь и теперь он носит погоны и нарукавную повязку с надписью Tourist Police. "На самом деле в первую очередь мы обычные полицейские и выполняем стандартную работу - следим за правопорядком, пресекаем нарушения, - говорит Матюха. - Но в то же время к нам часто обращаются туристы. Около 20 процентов из них иностранцы, остальные россияне из других регионов".

Спрашивают, кстати, чаще всего дорогу до Красной площади и других достопримечательностей. "Еще много вопросов о том, как куда-то доехать и где ближайшая станция метро, - рассказывает Юлия Беляева. - Если туристы не знают английского языка, то приходится прибегать к помощи электронных переводчиков и даже объясняться жестами, но выход всегда находим".

Туристы чаще всего спрашивают дорогу до Красной площади

Юлия в туристическую полицию пришла сразу после университета МВД - говорит, что родители тоже из правоохранительной системы, так что она продолжатель династии. А еще - обладатель черного пояса по карате и призер крупнейших мировых спортивных соревнований. Иностранцы к ней нередко подходят с просьбой сделать общее селфи. Впрочем, за часовое дежурство вместе с полицейскими корреспондент "РГ" стал свидетелем нескольких ситуаций, когда они действительно здорово помогли туристам. Девушка-китаянка, к примеру, возле Красной площади отстала от своей туристической группы и никак не могла понять гида, который пытался по телефону объяснить ей, где находится экскурсионный автобус. Полицейским пришлось взять трубку и направить девушку к нужной стоянке.