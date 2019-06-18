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18.06.2019 17:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В 10 парках города пройдут символические акции ко Дню памяти и скорби

В столице в 10 парках, подведомственных департаменту культуры столицы, пройдут мероприятия, посвященные дню начала Великой Отечественной войны. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе "Мосгорпарка".
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

По данным ведомства, в Таганском парке и в саду им. Баумана 22 июня с 15:00 до 18:00 пройдет традиционная акция "Парки поют". Это открытые уроки хорового пения, где вместе с профессиональными хорами исполнить песни, посвященные войне. К слову, в Таганском парке, 20 июня, пройдет еще одна акция. У гостей парка будет возможность собрать и разобрать муляж автомат Калашникова, пройти квест на ориентирование по Таганскому парку и сделать фото с артистами в военной форме. Начало в 18:00.

Фото: PR НТВ
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В парке искусств "Музеон" пройдет акция "Линия памяти", где установят 1418 свечей по количеству дней ВОВ. Здесь же пройдет открытая лекция о войне, спектакль "Будем жить" и театрально-концертная постановка "Письма памяти".

В парке "Зарядье" в 17:00 начнется первый фестиваль экранизаций "Читка" на сцене большого амфитеатра. Затем вечер будет вести Василий Лановой, который представит военно-патриотическую программу, состоящую из военных воспоминаний, чтений стихов. Завершится мероприятие показом современной экранизации произведений повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие" 2015 года.

В парке "Фили" всех сначала будут ждать у ДОТов - долговременных огневых точек, сохранившихся с военных лет и представлявших собой часть последней линии обороны Москвы в 1941-1942 гг. Здесь в 11:30 пройдет торжественный митинг с участием ветеранов. Затем в 14:00 всех приглашают в летний кинотеатр на спектакль "Орден Красной Звезды", посвященный теме военных будней и кинопоказ трех документальных фильмов о войне (в 20:30).

В Парке Победы на Поклонной горе с 10:00 до 15:00 состоится традиционная вахта почетного караула, приуроченная ко Дню памяти и скорби.

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Бабушкинский парк начнет с 18:00 акцию памяти в Зеленом театре. Здесь со сцены будут звучать произведения Константина Симонова, Расула Гамзатова, Юрия Воронова, Степана Смолякова. Театр "Поколения друзей" совместно с клубом авторской песни "Парусник" представят программу "По дорогам памяти".

Парк "Северное Тушино" устроит поэтические чтения "Однажды была война" на центральной площади. Они начнутся в 12:00, гости парка услышат стихотворения военной тематики в исполнении талантливого чтеца - Софьи Кулишовой. На площадке перед главной сценой все желающие смогут научиться основным движениям знаменитых танцев военной эпохи, как рио-рита, кадриль, полька-тройка и краковяк.

И в двух парках мероприятия запланированы заранее. Так 21 июня в Измайловском парке в 18:00 на площади Мужества начнется акция "Ночь без войны", пройдет торжественный митинг в память о погибших. Продолжит мероприятие концерт на эстраде "Солнечная".

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И 20 июня в усадьбе Воронцово с 11:00 по 13:00 состоится конкурс детского рисунка "Нет войне", будут звучать песни и танцы военных лет, авторские музыкально-поэтические выступления и поздравления ветеранов.

Вход на все мероприятия бесплатный.

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