В цирке под Брянском верблюд покалечил наездницу

В поселке Климово в Брянской области верблюд покалечил наездницу. Зрители, пришедшие на представление передвижного цирка из Краснодара, сняли на видео этот номер.

Он начался вполне успешно: животное выполняло команды и до определенного момента слушалось.

Потом верблюд вдруг взбрыкнул, а выступавшая на нем артистка не удержалась на спине и упала. Этот момент также попал на камеры зрителей, однако после многим пришлось покинуть свои места.

Упавшей наезднице поспешили помочь, номер прервался, а верблюд, видимо, чем-то недовольный, стал вести себя агрессивно.

На видео, которое разлетелось по соцсетям, видно, как люди вскакивают с мест и стараются покинуть зал.