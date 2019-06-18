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18.06.2019 13:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В цирке под Брянском верблюд покалечил наездницу

Текст: Анна Скрипка (Брянск)

В поселке Климово в Брянской области верблюд покалечил наездницу. Зрители, пришедшие на представление передвижного цирка из Краснодара, сняли на видео этот номер.

Фото: iStock
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Он начался вполне успешно: животное выполняло команды и до определенного момента слушалось.

Потом верблюд вдруг взбрыкнул, а выступавшая на нем артистка не удержалась на спине и упала. Этот момент также попал на камеры зрителей, однако после многим пришлось покинуть свои места.

Упавшей наезднице поспешили помочь, номер прервался, а верблюд, видимо, чем-то недовольный, стал вести себя агрессивно.

На видео, которое разлетелось по соцсетям, видно, как люди вскакивают с мест и стараются покинуть зал.

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