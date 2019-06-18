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18.06.2019 05:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Синоптики пообещали москвичам жару и грязный воздух

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

До конца недели в московском регионе будет держаться жаркая и солнечная погода. Сегодня воздух прогреется до +28 градусов. Об этом сообщила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Фото: iStock
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По данным метеоролога, во вторник и среду температура воздуха будет приближаться к отметке +30 градусов, но не достигнет ее. А вот в четверг и пятницу может преодолеть эту планку. В ночные часы почти всю неделю +15...+19 градусов.

Во вторник местами еще пройдет кратковременный дождь, а затем установится сухая и солнечная погода. Ветер переменных направлений, порывы максимум 15 метров в секунду. Не исключено, что повышенный уровень пожарной опасности продлят вплоть до выходных. Кроме того, синоптики сообщили, что вечером в воздухе могут накапливаться вредные примеси.

А вот рекордов ждать не стоит. 18 июня 1895 года воздух в Москве прогрелся до +31,3. Минимальная температура в этот день зафиксирована в 1893 году. Тогда воздух остыл до +3,2.

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