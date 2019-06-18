Татарстанец отсудил у МВД 100 тысяч рублей за избиение участковыми

Лениногорский городской суд Татарстана обязал МВД РФ выплатить 100 тысяч мужчине, которого избили участковые. Эту информацию "РГ" подтвердили в городском суде. Иск удовлетворен частично.

Изначально юрист пострадавшего был намерен взыскать с МВД РФ 1, 5 миллиона рублей. Решение суда он собирается обжаловать в апелляционной инстанции. Сам инцидент, как сообщает организация "Зона права", произошел 13 августа 2017 года в Лениногорске.

По данным следствия, двое полицейских в состоянии опьянения насильно посадили в автомобиль 25-летнего мужчину, который с детства страдает от заикания. В машине его дважды ударили и привезли в опорный пункт.

Здесь задержанному угрожали огнетушителем, а также нанесли несколько ударов: один раз 1,5-литровой пластиковой бутылкой с водой по спине и еще раз коленом в грудь. Второй участковый ударил парня два раза по лицу. Испуганный мужчина был вынужден написать под диктовку участковых явку с повинной и признаться в краже плиток из магазина. Лишь после этого его выпустили из полицейского участка.

В декабре 2018 года суд приговорил участковых к условному наказанию. Один из них получил пять лет, а второй - четыре года. Обоим запретили работать в правоохранительных органах в течение двух лет. Свою вину полицейские так и не признали.